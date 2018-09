Événement ce week-end avec deux rencontres: Plantu sera avec Maryse Wolinski pour un livre sur le sexe dessiné dans la presse. Le chanteur Dick Annegarn a invité l'écrivain-voyageur Julien Blanc-Gras. Et puis nous serons avec l'écrivaine marocaine Meryem Alaoui pour son premier roman qui vous emmènera à Casablanca.

Dick Annegarn, auteur-compositeur-interprète néerlandais de chansons en français © Martin Bureau

Dick Annegarn, à l'occasion de la sortie de son dernier album 12 villes 12 chansons, et pour une rencontre avec l'écrivain-voyageur Julien Blanc-Gras (dernier livre: Partir dans le désert).

: Dick Annegarn revisite en version symphonique 12 chansons de son répertoire, qui portent des noms de villes. "J'ai recréé avec Christophe et Alexandra Cravero des versions symphoniques de 12 chansons qui racontent 12 villes. Ici, tout est neuf, tout brille, tout rit, même les pleurs [...] Je ressens des liens charnels avec les villes. Villes que j'ai intimement fréquentées...Villes que j'ai visitées, ou villes rêvées voire cauchemardées. Je hume leurs lueurs, leurs clameurs, leurs torpeurs, leurs brumes et leurs humeurs." Partir dans le désert, publié aux Éditions Au Diable Vauvert: Du Qatar à Oman, en passant par Dubaï et le Bahreïn, Julien Blanc-Gras nous guide à travers un nouveau monde où tout peut arriver, pour le meilleur ou pour le pire. Parviendra-t-il à réconcilier l’Orient et l’Occident en soulevant le voile des apparences ? Réussira-t-il à se faire des amis dans le désert ? Un périple brûlant, servi par la bienveillante ironie de l’auteur de Touriste.

Meryem Alaoui, pour La vérité sort de la bouche du cheval, publié aux Éditions Gallimard : Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Femme au fort caractère et à l’esprit vif, elle n’a pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui l’entoure : son amoureux Chaïba, brute épaisse et sans parole, ou Halima, sa comparse dépressive qui lit le Coran entre deux clients, ou encore Mouy, sa mère à la moralité implacable qui semble tout ignorer de l’activité de sa fille. Mais voici qu’arrive une jeune femme, Chadlia, dite «Bouche de cheval», qui veut réaliser son premier film sur la vie de ce quartier de Casa. Elle cherche une actrice... Meryem Alaoui nous offre une peinture haute en couleur de la vie quotidienne dans un Maroc populaire où chacun fait face aux difficultés à force de vitalité et de débrouillardise.

Maryse Wolinski et Jean Plantu pour Le sexe à la une - 60 dessins de presse publié aux Éditions Gallimard & Cartooning for Peace : «Quand on parle de vie, on parle de sexe, quand on parle de couple, on parle de sexe : tout est sexe!» À l'heure où la parole des victimes de harcèlement sexuel se libère, avec notamment le mouvement #MeToo, Maryse Wolinski s'interroge sur ce que recouvre la sexualité aujourd'hui, depuis les premiers émois de l'adolescence jusqu'aux relations décomplexées des seniors. Sélectionnés par Cartooning for Peace, 60 dessins de presse du monde entier nous rappellent l'importance de la prévention et du consentement, tout en nous dévoilant les tabous et les plaisirs du sexe... sans oublier l'amour!

Les coups de cœurs et les gueules des libraires:

Un coup de gueule de Josianne Létourneau , de La Librairie du Square, au Quartier Outremont, à Montréal : Josianne pousse un coup de gueule contre les lecteurs qui pestent contre la lecture qui selon eux coute chère.

, de La Librairie La Licorne, à Bruxelles, en , pour , un poche de , publié aux : Elvis renverse un homme sur la route dans la région de Chimay, où il passe ses vacances avant de donner un petit concert dans une maison de retraite. Commence alors une série de folles pérégrinations pour se débarrasser du cadavre, gérer sa nouvelle conquête un peu trop envahissante et faire face aux farouches retraités. Heureusement, un ange gardien vient lui apporter son aide bienveillante. Un coup de gueule de Thomas Auxerre, de La Librairie L’Amandier, à Puteaux, en France, à propos du livre « Les poteaux étaient carrés », un premier roman de Laurent Seyer, publié aux Éditions Finitude : 12 mai 1976. L'équipe de football de Saint-Etienne affronte le Bayern de Munich en finale de la Coupe d'Europe. Le jeune Nicolas, supporter des Verts, est devant son poste de télévision. Cette équipe est devenue la seule raison de vivre de l'adolescent depuis le départ de sa mère et l'arrivée de Virginie, la nouvelle compagne de son père.

La programmation musicale: