Bonjour à tous ! Bienvenu dans La Librairie Francophone nouvelle formule déconfinée ou presque !

On vous emmènera sur la plage de Saint-Malo en solidarité avec le festival Etonnant voyageur qui devait se tenir ce week-end. Entretien croisé avec Patrick Chamoiseau, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Anna Moï et Ananda Dévi pour la première fois tous ensemble. Une exclusivité Librairie Francophone à vivre ou à revivre dans quelques minutes.

Joël Dicker sera avec nous pour son tout nouveau roman qui vient de paraitre en librairie. Un entretien grand format dans un lieu inattendu, avec la participation de nos libraires: "L'énigme de la chambre 622", publié aux Editions Bernard de Fallois.

Les libraires qui vous raconteront leurs anecdotes personnelles vécues dans leur librairie avec leurs clients et puis nous rendrons hommage, comme promis la semaine dernière, à Mory Kanté avec un titre qu’il avait joué dans notre studio et un entretien autour de son dernier livre pour la jeunesse : « Cocorico, balade d’un griot », publié chez Little Village-Harmonia Mundi.

Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires :

La programmation musicale :