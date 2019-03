Événement dans La Librairie ce week-end! Le prix Nobel de la paix 2018 le congolais Denis Mukwege et le docteur belge Guy-Bernard Cadière seront sur notre plateau pour un grand entretien exceptionnel, en exclusivité radio. Nous reviendrons sur leur travail exemplaire au Kivu qui sauve des centaines de femmes

Guy-Bernard Cadière, Emmanuel Khérad et Denis Mukwege © Radio France / Jean-Philippe Veret

Michel Layaz, pour "Sans Silke", publié aux Éditions Zoé : Silke, une préceptrice de 19 ans, s'occupe de Ludivine dans un manoir tandis que les parents de cette dernière vivent d'un amour exclusif. La jeune femme et la petite fille nouent une relation complice et onirique.

Docteur Guy-Bernard Cadière, professeur en chirurgie et Docteur Denis Mukwege, gynécologue militant, militant des droits humains et Prix Nobel de la Paix 2018, pour "Réparer les femmes", publié aux Éditions Mardaga : « Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard. […] Le viol, les massacres, la torture, l’insécurité diffuse et le manque flagrant d’éducation, créent une spirale de violence sans précédent. […] Le bilan humain de ce chaos pervers et organisé a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l’Histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. » Denis Mukwege, lauréat du Prix Nobel de la Paix 2018.

Une rencontre autour de la culture tahitienne avec Titouan Lamazou, navigateur et auteur de "L'errance et le divers", publié aux Éditions Gallimard et le groupe Tahitien Vaïtéani, pour leur album Vaïtéani.

- Titouan Lamazou - L'errance et le divers - Éditions Gallimard : Titouan Lamazou propose une navigation imaginaire de son Bateau-atelier dans l'archipel des Marquises, à travers les témoignages de grands écrivains et artistes d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que de longs entretiens et de magnifiques portraits...

Les coups de cœurs et les coups de gueules des libraires :

Un coup de gueule de Laura Sanchez, de La Librairie du Boulevard, à Genève, en Suisse : Laura pousse un coup de gueule contre la double publication des aventures de Roland Léléfan aux éditions La Joie de Lire. Deux livres sur le même personnage donc, auxquels Laura ne voit aucun intérêt puisque ces deux histoires de Rolan Léléfan n’apportent rien et leur histoire ne sont pas d’un grand intérêt.

Un coup de cœur de Matthieu Colombe, de La Librairie Goulard, à Aix-en-Provence, pour « Trap », une bande dessinée de Mathieu Burniat et Loup Michiels, publiée aux Éditions Dargaud : Une histoire sans paroles relatant les aventures d'un trappeur qui vit à l'état sauvage et acquiert le pouvoir des animaux dont il endosse la fourrure. Il part avec son chien à la recherche d'un monstre féroce.

Un coup de cœur de Nathalie Clérin, de La Librairie de La Mazerine, à La Hulpe, en Belgique, pour « Double Vengeance », un roman de Franck Andriat, publié aux Éditions Mijade : Un email choquant provoque une réaction en chaîne allant jusqu'à un meurtre au sein d'un immeuble pourtant tranquille. Driss, un adolescent immigré, est le coupable idéal. Laurent, son meilleur ami, mène sa propre enquête en parallèle à celle de la police, arpentant étage après étage. Il découvre ainsi les bassesses des habitants de l'immeuble, entre racisme, homophobie et médisances.

Un coup de gueule de Jérémy Laniel, de La Librairie du Carcajou, à Rosemère, au Canada : Jérémy pousse un coup de gueule contre le nouveau budget du gouvernement du Québec qui vient d’être déposé et qui n’octroie qu’1% à la culture. Pour lui c’est scandaleux car ça déconsidère la culture dans le rôle social qu’elle et ses acteurs peuvent avoir.

La programmation musicale :

Eddy De Pretto - Random - Initial

- Initial Delgres - Se kon sa - Pias

- Pias Muddy Monk - Boy - Half Awake Records

- Half Awake Records Elise - Tiare Maori - (Bonus créole) - Oceane Production

