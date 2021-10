Une émission dense et éclectique aujourd’hui avec un voyage musical à La Réunion, un manifeste courageux contre la soumission qui alerte le monde, un livre pour enfant sur les racines et les nouvelles littéraires d’un grand artiste français.

Le chanteur Raphaël revient avec un nouveau recueil de nouvelles. Le premier a été couronné par le Prix Goncourt de la nouvelle. Avec Une éclipse, Raphaël affine son talent pour ce genre littéraire apprécié du public. Un livre fascinant et percutant. Une éclipse, publié aux Editions Gallimard.

L’écrivain algérien Boualem Sansal publie un manifeste adressé aux Etats du monde et à l’ONU. Il nous incite à réagir face à une civilisation sur le déclin qui nous soumet à des règles politiques et économiques inacceptable. Décryptage avec lui en duplex de l’Alger. Lettre d'amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la terre, publié aux Editions Flammarion.

C’est un groupe créole inspiré par le Maloya de La Réunion que nous suivons depuis son premier album. Le deuxième vient de paraitre. Trans Kabar est avec nous, il jouera un titre dans notre studio et illustrera les thèmes de notre programme avec ce moment à ne pas manquer. Mazine la mor est édité par Discobole Records.

Et puis coup de projecteur sur un petit livre pour la jeunesse fondé sur l’importance des racines. L’auteure d’origine iranienne Maryam Madjidi, Prix Goncourt du 1er roman en 2017, reste fidèle à son thème de prédilection : l’exil forcé. Mon amie Zahra, publié aux Editions L'école des Loisirs.

