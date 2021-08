Alain Baraton, jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand parc du château de Versailles nous prête sa main verte en répondant aux questions des auditeurs tous les samedis et dimanches de l'été.

Faut-il laisser pousser les adventices dans son potager ? © Getty / Johner Images

Lucile : Je paille mon potager et arrache chaque mauvaise herbe ce qui est bien fastidieux ! Est-ce possible, après la plantation de légumes, de laisser les herbes recouvrir le sol ?

La réponse d'Alain Baraton : On a tendance à avoir un potager que l'on croit propre de toute plante dite adventice. Dans un premier temps il faut débarrasser le sol de toutes les plantes indésirables pour que l'eau qui tombe du ciel aille directement à la plante que l'on cultive (…). Une fois que la plante est développée, pourquoi ne pas laisser quelques plantes à la base ? En faisant un tapis au sol, vous limitez l'évaporation de l'eau (...) mais il y a des critères…

Les autres questions des auditeurs :

Jérôme et Bernadette : Nous avons essayé d'arracher des Perovskia pour mettre autre chose, c'est quasiment impossible car la racine casse et est profondément enfouie. Avez-vous une astuce ou idée pour nous aider ? (Round up banni évidemment)

Miriam : Quelle fonction ont les galets roulants dans les vignes en Provence ?

Véronique : Mon lierre est plein de pucerons malgré le savon noir pulvérisé sous les feuilles !

Christine : "Mon acacia vieux de 16 ans n'a aucune feuille sinon des petites au bout des branches alors qu'un autre acacia à côté est superbe. Je l'ai donc taillé sévèrement et j'attends novembre pour voir s'il récupère. Que s'est-il passé ?

Le conseil de lecture de ce dimanche :

4 saisons de nature - Du Luberon à la montagne de Lure, Magali Amir et David Tatin (Plume de Carotte)