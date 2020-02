D'après Météo France, notre pays connait son deuxième hivers le plus doux depuis 1900.

Gros plan sur un parterre de Pâquerette. © Getty / Miquel Puig / EyeEm

Avec une température moyenne de 7,6 °C, soit 2,3 degrés de plus que la normale, il est possible de l'affirmer : y a plus de saison.

Les premières à s'être rendu compte sont les pâquerettes, qui d'ordinaire apparaissent à Pâques, d'où leur nom, et pourtant elles sont déjà nombreuses à fleurir sur les pelouses.

Peut-être savent-elles déjà que la Saint-Valentin est dans quelques jours et se sont préparées à être effeuillées part quelques amoureux.

Le conseil de lecture

Mini-jardins de verre & Terrariums déco pas à pas de Gabriel Primentens, aux éditions Ulmer.