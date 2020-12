Cette anglaise est connue pour ses soirées qu'elle organise dans les années 1720 et où le tout Londres tente de participer. Il faut dire que Lady Suffolk est jolie, et surtout la maîtresse du Prince de Galles, le futur roi Georges II.

Saule pleureur près d'un lac © Getty / Andrea Kennard Photography

Un jour, un convive lui offre un panier de figues, des fruits merveilleux cueillis quelques jours plus tôt à Izmir, en Turquie. Lady Suffolk invite ses amis à goûter les figues, et le dernier de ses hôtes, le poète Alexander Pope, obtient en plus le don du panier.

En effet, il a constaté que les brins de saule qui ont permis de le tresser sont encore verts et souhaite le bouturer. Et cela fonctionne : mis en terre, un des brins s'enracine. Quelques années plus tard, la bouture sera devenue un superbe saule pleureur.

Un ami du poète, militaire en partance pour l'Amérique, obtient d'Alexander Pope un petit morceau du saule, qui sera ensuite offert à John Parker Curtis, le fils de la future Mme Washington.

Il se dit depuis que tous les saules pleureurs qui vivent aux Etats-Unis seraient des descendants du petit rameau venu d'Angleterre.