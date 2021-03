Avec les abricotier, il fait partie des premiers arbres fruitiers à fleurir au printemps, et ils sont justement en fleur en ce moment.

L'amandier, Prunus amygdalus, est un arbre fruitier cultivé dans les régions du Sud, des Alpes Maritimes aux Pyrénées occidentales en passant par la Corse. © Getty / ICHAUVEL

Les amandiers sont natifs d'Afghanistan et du Turkménistan, et cultivés depuis plus de 5000 ans en Iran. Ils sont ensuite introduits en Egypte par les Hébreux, en Europe du sud par les Grecs et en France par les Romains, mais ils ne sont véritablement cultivés que depuis le Moyen-Âge.

Contrairement aux idées reçues, les amandiers ne craignent pas le froid et supportent des températures très basses, les -15 ou -20 °C ne l'effraient pas. Mieux encore, ils ont besoin du froid pour sortir de leur dormance. Mais attention, si les arbres ne sont pas frileux, les fleurs détestent le gel, et c'est pourquoi les amandiers sont toujours cultivés dans le sud de la France.

