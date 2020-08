Alain Baraton vient nous entretenir d'une curieuse hisoire : des jardiniers auraient reçu des sachets de graines sans les avoir commandés… Il répond aussi à vos questions sur le jardinage.

Des graines made in China (illustration) © Getty / MirageC

Curieuse histoire : des personnes avec ou sans jardin ont reçu des graines. Les premiers à s'en étonner sont américains et ils vivent dans l'Ohio. Quelques semaines plus tard, la situation se répète dans presque tous les États. Les autorités du pays sont inquiètes, car les sachets qui proviennent de Chine ne possèdent aucun signe distinctif. Les rumeurs vont bon train. Des semences qui viennent d'un pays où serait né le civid-19 ne seraient-elle pas elles aussi porteuses de virus et autres méchancetés ?

Le message des autorités est alors très clair : ne plantez pas les graines, n'y touchez pas, jetez-les.

Des graines arrivées un peu partout dans le monde

Des graines toutes aussi suspectes sont arrivées dans les boîtes aux lettres au Canada, en Angleterre ou en Israël.

Les réseaux sociaux s'emparent du sujet et on y lit tout et n'importe quoi. En France aussi, des sachets sont livrés et un communiqué officiel du ministère de l'Agriculture est publié le 20 août. Il est précisé je cite, que "des semences d'origine inconnue peuvent être vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou s'avérer être des plantes invasives. C'est pourquoi il est essentiel de ne surtout pas les semer".

Depuis, on en sait un peu plus car les semences ont été identifiées. Il s'agit le plus souvent de graines de concombre, moutarde, chou, menthe, lavande, melons. Ces graines ne sont porteuses d'aucun virus et ne sont pas envahissantes, contrairement à certains articles publiés sur ce sujet. Et c'est une bonne nouvelle. La Chine n'a donc pas déclaré au reste du monde, avec cette méthode, la guerre biologique.

Pourquoi offrir toutes ces graines en si grand nombre ?

L'hypothèse aujourd'hui retenue par les autorités est que des escrocs pratiqueraient la technique dite du "brushing" : ce terme est employé pour les sites de vente en ligne.

Je vais essayer d'être clair. Une société envoie en très grand nombre partout sur la planète des colis avec, à l'intérieur, des broutilles. Ici, ce sont les graines (ça se fait aussi avec des bijoux fantaisie). Les adresses des destinataires sont conservées et il est émis de faux commentaires, positifs bien sûr, qui seront publiés sur la page de la société.

Il faut en effet savoir que la quasi totalité des plateformes d'e-commerce exigent qu'un colis doit être non seulement livré, mais aussi réceptionné avant qu'il ne soit possible de publier un avis. Donc, c'est une petite escroquerie pour les ventes en ligne.

