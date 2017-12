Comme chaque année, le concours de L'arbre de l'année permet de mettre en avant trois arbres majestueux.

Le chêne fait partie des espèces d'arbres récompensées au concours de l'Arbre de l'année © AFP / DAMIEN MEYER

"Organisé par le magazine Terre Sauvage et l’Office national des forêts (ONF), ce concours récompense des arbres de France présentés par des groupes et sélectionnés pour leurs caractéristiques naturalistes, esthétiques, historiques mais aussi pour le lien qui unit le groupe à l’arbre.

Cette année, le public a voté en nombre, plus de 16 000 votes. Au final, c’est l'If-Grotte du Jardin des Ifs situé à Gerberoy dans l'Oise, qui a remporté le prix du public.

Le prix du jury, présidé par Denis Cheissoux, journaliste et producteur, et composé de l’ONF, de Terre Sauvage, de la LPO et de l’association A.R.B.R.E.S. a été décerné au Sophora du japon du château de Montry, région île de France.

Le jury a attribué un Prix coup de coeur pour le Chêne de la réserve naturelle du bout du lac à Doussard (74) en région Auvergne-Rhône-Alpes."

