Le gardien du phare d'Ar-Men près de la chaussée de Sein en 1959 © Getty / Keystone-France

Série "les phares"

Des phares ont été laissés à eux-mêmes après l’automatisation accélérée de la fin du XIXème mais on aurait pu craindre un abandon plus généralisé. Il reste des gardiens même si ce sont d’abord maintenant des guides, bénévoles ou non, voire des artistes en résidence. C’est ainsi, les phares servent en premier lieu à signaler l’existence de la mer à la terre.

Mais avant ? Présenter la tâche des gardiens comme une longue veille monotone ne correspond guère à la demande romanesque que les touristes expriment aujourd’hui. C’était pourtant la réalité. Le caractère répétitif, l’ennui, l’isolement du métier ont toujours rendu le recrutement difficile. Par ailleurs, le danger menaçait souvent. Heureusement, l’entrée progressive des gardiens dans la fonction publique, via le service des Phares et balises, donnait une certaine sécurité et aux gardiens et à leur familles.

Il reste que le gardien n’exerçait pas la fonction sacerdotale qu’on lui prête parfois.

Jean-Pierre Abraham a laissé le plus beau récit qui soit de sa vie à Armen, qu’il avait librement choisie, à la différence de nombre de ses collègues. Un soir que la lumière des lampes aggravait plus qu’elle ne l’éclairait, il entendit son collègue, Martin, lui dire : « Ici, on n'a eu aucune vie ».

