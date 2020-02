Les amérindiens n’ont jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui : 5 millions. Cependant, il faut compter parmi eux un grand nombre de métis.

Famille Navajo en Arizona en 1971 © Getty / ullstein bild

Dans la mémoire des Amérindiens, Wounded Knee joue un rôle important. Le massacre qu’y a provoqué en 1890 le 7ème régiment de cavalerie a scellé la fin de la paix telle que l’avaient promise les traités entre l’armée états-unienne et les tribus. Les droits que récupérèrent ensuite les Américains ne le furent que par dévolution, l’administration les leur concédait.

Trois quarts de siècle après le massacre, des indiens plus radicaux que les autres occupèrent le site de Wounded Knee, protestant à la fois contre le gouvernement Nixon et contre la gouvernance traditionnelle de leurs tribus. S’ensuivit un mouvement de réveil qui n’a pas cessé depuis.

Nombreux mais atomisés, les Indiens ont à livrer un combat beaucoup plus compliqué que ceux qu’ils ont connus jusqu’ici. La majorité d’entre eux habitent dorénavant les villes : ils ont beau les nommer « prairies de ciment », le maintien de leur culture y passe nécessairement par beaucoup de transformations. Quant à ceux qui continuent à habiter dans des réserves - un million environ - ils connaissant des situations très diverses. Certaines réserves sont prises dans une spirale de déclin. D’autres disposent de richesses minérales et énergétiques et elles sont décidées à faire valoir leurs droits sur elles.

Seulement, si leur souveraineté à l’intérieur des réserves paraît évidente aux Indiens, ce n’est pas il n’en est pas de même pour ceux qui les considèrent de l’extérieur. Les Indiens qui reprochaient à l’administration Obama de n’avoir rien fait pour eux réalisent maintenant ce que l’administration Trump fait contre eux.

