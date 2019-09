On connaît aujourd’hui le dispositif de la formation dans les familles royales et princières : d’un côté, le gouverneur pour garder la tradition qu’imposait le rang et de l’autre, les précepteurs et, les maîtres en spécialités diverses, afin de transmettre le meilleur des connaissances et des principes du présent.

Blaise Pascal enfant découvrant la géométrie avec son précepteur en 1635 © Getty / Louis BERTRAND

Aujourd’hui, on utilise souvent le mot d’incubateur. Ce système, complexe, mis au point dans les familles de plus haute extraction infusa dans l’ensemble de l’aristocratie et dans une bonne part de la bourgeoisie. La figure du précepteur devint si fréquente qu’elle constitua un motif romanesque. Qu’on pense au roman « Le précepteur » de Lenz en Allemagne ou au « Rouge et le noir » de Stendhal : le précepteur, c’est celui qui, venant d’un milieu social inférieur, s’insinue dans la noblesse et y sème le trouble sensuel alors qu’il est censé apporter la méthode intellectuelle.

En s’étendant, l’éducation privée a en réalité noué de plus en plus de liens avec l’éducation collective. D’abord parce que les précepteurs étaient souvent des étudiants d’université qui échangeaient le gîte et le couvert contre des leçons. Ensuite, parce que les élèves ne passaient qu’un moment sous leur autorité : la vie en collège succédait généralement à la vie dans la seule famille.

