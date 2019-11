Les fonctions du Berlin du royaume de Prusse ont été de plus en plus nombreuses : résidence des souverains de la famille Hohenzollern qui préféraient le nomadisme, de château en château à la stabilité, capitale d’un État plus vite devenu moderne que d’autres, siège tardif d’une université, grand lieu d’industries.

Statue équestre du roi Frédéric II de Prusse à berlin, par Christian Daniel Rauch © Getty / PHAS

Avant de se fondre dans l’Empire allemand, la Prusse avait changé de configuration territoriale au moins cinq fois.

Sa capitale se trouvait en conséquence décentrée par rapport au pays ou bien recentrée.

Mais si on continue de parler en termes géographiques, Berlin n’a jamais été concentrée. Grande différence avec Paris : elle a toujours su garder le sens et les bénéfices de l’espace.

Ses fonctions ont pourtant été de plus en plus nombreuses. Résidence des souverains Hohenzollern ; capitale d’un État plus vite devenu moderne que d’autres ; siège d’une université ; grand lieu d’industries : la révolution de 1848 qui donne à l’Allemagne la conscience de son unité est aussi un soulèvement ouvrier.

On peut dire que, depuis le milieu du XIXe siècle, l’Allemagne attend que Berlin devienne sa capitale.

Mais on peut dire aussi qu’une bonne partie de l’Allemagne redoute tout autant que son unité se fasse autour de la Prusse.

