Homère ou celui ou ceux qu’on appelle Homère, c’est le père des poètes et des orateurs et le prince des reporters. Et Ulysse celui qui est allé au plus loin.

Jean-Luc Godard sur le tournage du film "le mépris" en 1963 © Getty / Jean-Louis SWINERS

Ulysse, c’est celui qui est allé le plus loin. « Les dieux ont pris d’autres visages, les peuples se sont mieux armés, les hommes se sont multipliés mais son personnage demeure dans les mémoires, immédiatement identifiable ». Ainsi parlait Sylvain Tesson dans son « Eté avec Homère » sur France Inter.

Une exposition est consacrée au Louvre-Lens à celui ou à ceux qu’on appelle Homère, le père des poètes et des orateurs, le prince des reporters.

Tous la louent. Elle fait sa place à tous les arts.

Et, bien sûr, au cinéma.

Nous parlerons ici du Mépris de Godard, son film le plus classique, son seul film simple - comme il dit. Et du road-movie ironique des frères Coen. Et du grand réalisateur grec, Angelopoulos bien sûr. Homère, l’aède aveugle des temps anciens, c’est un scénariste disponible pour tous les rebondissements. Et, dans un film, Ulysse un narrateur inépuisable.

