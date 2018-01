Au moment où, à l’automne 40, les portes du ghetto de Varsovie se refermaient sur quelque 400000 individus, Emanuel Ringelblum et une bande de camarades mettaient en place des organisations qui devaient prolonger, dans des circonstances inouïes, la vieille tradition de l’attention et de la compassion juives.

Les archives du Ghetto de Varsovie dans l'exposition permanente What We Were Unable To Shout Out To The World inaugurée en novembre 2017 à l'Institut historique juif © AFP / WOJTEK RADWANSKI / AFP PHOTO

Qui écrira notre histoire ? L’histoire d’un peuple qui avait un rôle en Pologne et que les nazis vouaient à la disparition. L’histoire des personnes qui le composaient et qui méritaient, toutes, l’attention.

Au moment où, à l’automne 40, les portes du ghetto se refermaient sur quelque 400000 individus, Emanuel Ringelblum et une bande de camarades mettaient en place des organisations qui devaient prolonger, dans des circonstances inouïes, la vieille tradition de l’attention et de la compassion juives. Des soupes populaires. Des comités d’immeubles. Et Oneg Shabbat, Shabeys en yiddish : une société sacrée qui allait se charger de collecter, de documenter, d’archiver la vie du ghetto.

Ringelblum y lisait les récits par Maxence Van der Meersch de l’occupation allemande dans le Nord de la France après 14, observant qu’il s’était déjà livré là une guerre totale contre les civils mais que cette fois-ci, c’était bien pis. Il s’agissait maintenant d’écrire ce qui pourrait être lu demain. Le travail des juges en serait rendu possible et la mémoire des survivants en serait moins difficile.

Les archives d’Oneg Shabbat ne sont pas les seules constituées dans les ghettos. Mais elles sont exceptionnelles par leur caractère volontariste : Ringelblum ne se contentait pas d’enregistrer le quotidien, il produisait des études sur des thèmes précis, il lançait de vastes enquêtes sur la rue, la chanson populaire, les femmes du ghetto…Et, professeur d’histoire à l’origine, il plaçait au-dessus de tout l’exactitude. Par exemple, il ne fallait pas attendre de lui qu’il taise la corruption qui gagnait du terrain. Au contraire.

Les documents d’Oneg Shabbat ont été, pour une grande part d’entre eux, retrouvés en 1946 et en 1950. Ils étaient enfouis dans des caves, sous des étages de décombres. Leur publication a été essentielle. Leur traduction en français avance.

"Cabaret dans le Ghetto - D'après Ce que je lisais aux morts de Wladyslaw Szlengel" au théâtre de l'Epée de bois à Vincennes jusqu'au 27 janvier 2018