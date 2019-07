Ferodo, avant de devenir une tête de pont, était une usine peu syndicalisée. 68 y a formé des jeunes qui pouvaient être sensibles au langage des étudiants et de l’extrême gauche. L’entreprise a repris le travail très tardivement, dans un climat qui, malgré les résultats obtenus, ne portait pas à la joie.

Affiche de soutien aux usines occupées réalisée par l'Atelier Populaire des Beaux-Arts de Paris en mai 1968 © Getty / API

Les ouvriers occupent une position centrale en mai 68. Les communistes, les gauchistes, les intellectuels, jusqu’à nombre d’ecclésiastiques, tous prétendent se mettre sous leur commandement.

Mai occupe une place centrale dans la vie de Claude Dewaele, jeune ouvrier chez l’équipementier automobile Ferodo, à Amiens. En 1980, Ferodo est devenu Valeo – je vais bien. Depuis 1968, Claude Dewaele va peut-être mieux.

De plus de quatre semaines de grève, Claude Dewaele a appris que l’histoire de l’expérience ouvrière ne se confondait pas avec celle des syndicats. Et qu’elle était nécessairement politique : dès qu’on établit un rapport de forces avec ses chefs, les lointains et plus encore les proches, on fait déjà de la politique.

Ferodo, avant de devenir une tête de pont, était une usine peu syndicalisée. 68 y a formé des jeunes qui pouvaient être sensibles au langage des étudiants et de l’extrême gauche. Après s’y être frotté, il va peu après entreprendre des études. Une licence en lettres, le concours de réacteur territorial. Il a une dilection pour les archives. Il en a constitué assez sur 68 à Amiens pour que les Archives départementales de la Somme en fassent un fonds particulier.

Beaucoup d’historiens négligent d’aller aux archives. Voilà qu’un ouvrier leur en offre.

