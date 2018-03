Le président de la République a décidé de répondre à la question par une expérimentation grandeur nature. La réforme de la SNCF ne figurait pas dans son programme électoral. Il choisit néanmoins de la lancer en début de mandat. Une grève est probable.

Le statut des cheminots a été ébauché dans le personnel d’état des chemins de fer dès 1910 puis étendu aux employés des compagnies privées en 1920. Il a été maintenu au moment de la nationalisation avant-guerre. Et consolidé dans sa rédaction en 1950.

De tous les éléments qui le composent, il en est un qui marque encore aujourd’hui une différence significative : l’âge de la retraite. Les calculs politiques jouant souvent sur les jalousies inter-professionnelles, c’est ce trait du statut qui est mis en avant par le président de la République : ainsi donc certains agriculteurs ne disposent pas même d’une retraite et les cheminots peuvent prendre la leur à 52 ou 57 ans !

Les tenants de la réforme expliquent que les cheminots ne sont plus ce qu’ils étaient et ne méritent donc plus de traitement à part

En effet, le personnel dit d’exécution dans lequel la CGT, syndicat numéro un, recrutait par priorité n’est plus majoritaire. Même si les élections professionnelles mobilisent toujours les trois quarts des employés, ceux-ci n’accordent plus la même primauté à la vie syndicale ni non plus à la vie associative traditionnelle dans le milieu. La société cheminote évolue. A-t-elle disparu pour autant ?

La réforme de la SNCF ne figurait pas dans son programme électoral. Il choisit néanmoins de la lancer en début de mandat. Une grève est probable. L’histoire des cheminots en est parcourue de part en part. Le président est prêt à l’affronter. Deux hypothèses sont envisagées. Ou bien la grève sera courte et elle ne parviendra pas à agréger les mécontentements. Ou bien elle sera dure et longue. Dans les deux cas, l’Elysée compte administrer la preuve par la SNCF qu’une page de l’histoire sociale du pays est tournée.

