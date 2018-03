En 1799, après le coup d’état du 18 brumaire, commence un moment rare dans l’histoire de France. Le pouvoir repose entre les mains d’un Premier Consul. Sachant que le temps lui est compté, il travaille d’arrache- pied; il veut faire vite.

Napoléon Bonaparte par Edouard Detaille © Getty / Hulton Archive

En 1799, après le coup d’état du 18 brumaire, commence un moment rare dans l’histoire de France.

Le pouvoir repose entre les mains d’un Premier Consul. Sachant que le temps lui est compté, il travaille d’arrache- pied; il veut faire vite. Une phrase le caractérise, qu’il prononce dix fois par jour face à son épouse Joséphine : « Toujours pas prête ? »

Il est vrai que le climat est aux réformes. Elles étaient inscrites en filigrane dans l’air du temps. L’opinion avait reproché sa paralysie au régime précédent, le Directoire. Elle était prête à se confier à une autorité nouvelle. L’exécutif peut prendre sa revanche en effaçant le rôle des assemblées et en prenant l’initiative.

Il n’est donc pas étonnant que soient entreprises des réformes - et à un rythme soutenu. Ce qui importe, c’est que ces réformes soient si judicieusement construites qu’elles peuvent durer. L’administration préfectorale, l’organisation de la justice, le Code civil…Les textes fondateurs du Consulat, rédigés à une vitesse record, non seulement répondent à l’attente du moment mais, surtout, elles survivront à l’épreuve du temps.

Ce serait une facilité de les attribuer au seul génie d’un souverain qui se serait de suite préparé à devenir un monarque. Bonaparte sait écouter les hommes qu’il a choisis et leur donner toute la valeur qu’ils peuvent avoir. Par leurs origines et leurs expériences diverses, ils témoignent du compromis que le Consulat veut établir entre la continuité monarchique et l’époque révolutionnaire. Bonaparte donne de suite à cet orchestre un style qui l’identifie, lui et lui seul, comme le chef indispensable.

Programmation musicale : Il est 5 heures, Paris s'éveille de Jacques Dutronc.