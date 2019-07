Après 1880, pour échapper au vieux monde qui s’écroule et entrer dans le nouveau, Louise Michel dessine, écrit des chants voire des opérettes et surtout, fille des légendes disparues, elle écrit des contes. La révolution en contant… Et elle publie des romans.

Portrait de Louise Michel © Getty / ullstein bild Dtl.

Louise Michel dans nos mémoires, c’est la Grande Citoyenne, robe noire et écharpe rouge. En mars 1871, à Paris, pendant la Commune, des noms nouveaux ont surgi, appelés à retentir longtemps. Parmi eux, celui d’une institutrice, passionnée de Victor Hugo, fervente républicaine. Le sien.

Ce n’était pas le souhait de Louise Michel de survivre à l’assaut des Versaillais ni ensuite d’échapper à la condamnation à mort. En 1873, elle est déportée en Nouvelle Calédonie où elle reprendra son enseignement. Elle apprendra surtout beaucoup de la mer et d’un nouveau continent en train d’émerger, l’Océanie.

De retour en 1880, elle va, pendant le quart de siècle qui lui est encore donné, multiplier les articles, les interventions, les conférences. Infatigable Louise Michel.

Mais pour tenter de composer son portrait, il faudrait un chœur. Pour échapper au vieux monde qui s’écroule et entrer dans le nouveau, elle dessine, elle écrit des chants voire des opérettes et surtout, fille des légendes disparues, elle écrit des contes. La révolution en contant… Et elle publie des romans.

Et ses contes et ses romans rencontrent un public populaire. Il faut lui offrir tout - art, musique, littérature, sciences – pour que la beauté éclose dans le monde à naître. La révolution, c’est « on fait la Belle »…

Pour connaître vraiment Louise Michel, il faut de nouveau la lire.

