Le péronisme, c’est déjà trois quarts de siècle d’histoire. Et c’est toujours une énigme. Il y eut un premier péronisme jusqu’en 1955, un retour de flamme au début des années 1970 : ces deux moments s’achevèrent par un coup d’état.

Enfant marchant devant un graffiti en faveur du retour au pouvoir de Juan Peron en Argentine en 1972 © Getty / Bettmann

Puis après la dictature et la présidence d’Alfonsin, ce fut le ménémisme du nom du président Menem et le kirchnerisme. L’un et l’autre étaient bien différents et donnaient à l’Etat des rôles très différents.

L’habitude, pour tenter de définir le péronisme, est de le fourrer dans le sac des populismes : cela n’avance guère.

Une piste par Humbert Cucchetti : et si c’était une religion séculière ? La croyance sans cesse répétée que Péron ne mourra pas permet de donner foi à cette hypothèse. Et aussi la reconversion de militants notables du péronisme dans le catholicisme à l’époque de la dictature.

