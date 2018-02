La sorcellerie n’est pas affaire de temps obscurs. Ainsi s’est-elle démultipliée à partir de la fin de ce que nous nommons le Moyen Age, elle a même atteint un zénith dans les années 1580-1650, au temps de Montaigne et de Descartes.

Les récits de sorcellerie © Getty / Maree Searle / EyeEm

La sorcellerie n’est pas affaire de temps obscurs. Ainsi s’est-elle démultipliée à partir de la fin de ce que nous nommons le Moyen Age, elle a même atteint un zénith dans les années 1580-1650, au temps de Montaigne et de Descartes.

Si elle a pu se répandre telle une épidémie, c’est qu’elle est d’abord affaire de récits. Les récits qui font mouche circulent à la vitesse du feu dans la plaine.

Il nous faut prendre garde aujourd’hui encore au fonctionnement, resté le même, du récit de sorcellerie

D’un côté, l’exaltation des saints et des saintes, des gens purs; de l’autre, la traque de leurs contraires, les sorcières, les sorciers, les personnes que la nuit transforme en prédateurs.

Le récit de sorcellerie passe par des dévoilements successifs mais, à l’issue de chaque dévoilement, à quoi parvient-on ? A d’autres apparences.

Au XVIe et XVIIe, les témoignages des procès qui se multiplièrent documentèrent un paysage fantasmatique auquel, les années passant, on ne pouvait plus se soustraire. Le sommet en était constitué par les histoires de sabbats à grand spectacle dont on finit par croire qu’ils pouvaient rassembler dans les ténèbres autant de personnes que les grand’messes à ciel ouvert

Les récits de sorcellerie sont des cathédrales à leur manière : des cathédrales de mots

Et les sciences du diable sont cumulatives. Les enquêtes ou supposées telles posent des signes supposés révélateurs puis s’en ajoutent d’autres, et encore d’autres…

Les sciences du diable aboutissent à des compositions délirantes. En devenir spécialiste pouvait cependant présenter nombre d’avantages sociaux. Dénoncer l’obscurité chez les autres vous met dans la lumière.

Programmation musicale : Le sabbat d'Alfred Schnittke par l'Orchestre du Théâtre de Bolchoï.