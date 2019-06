« Nous en avions notre claque des trains et des avions qui nous parachutent de gare en gare et de tarmac en tarmac. Nous voulions voir l’Europe autrement. » Emmanuel Ruben, né en France et son ami Vlad, né en Ukraine, ont donc décidé de remonter le Danube depuis les multiples bras du delta jusqu’à ses sources-en vélo !

Le Parlement européen à Strasbourg en 2015 © Getty / Arterra

Emmanuel Ruben, géographe, dessinateur est aussi un écrivain-né. « Ecrivain européen de langue française », précise-t-il. Au retour, il a rédigé le récit d’une équipée de 48 jours qui, pour lui, avait commencé dans son enfance quand la chute du Mur l’avait fait rêver à un continent d’utopie.

C’est à Strasbourg que s’achève le parcours dont le sujet, à dire le vrai, est moins le Danube que l’Europe. La jeune Union européenne déjà candidate à l’éclatement comme l’était en 1914 le vieil empire austro-hongrois. L’Union européenne qui ne sait que faire de son axe danubien où étaient situées les capitales de François-Joseph, Vienne et Budapest. L’Union européenne qui ne sait non plus que faire des démons de sa mémoire, fascistes et communistes, qui hantent toujours ses angles morts.

Elle a gardé ses capitales de l’axe rhénan, pourtant choisies par défaut et à titre provisoire : Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg. Y claque toujours le drapeau européen dont Vlad propose qu’on ôte les étoiles, au cutter : que peuvent-elles encore éclairer depuis que l’Union préfère abandonner les réfugiés à leur sort ?

Parfois on se prend à penser que le destin de l’Europe semble achevé alors qu’il n’est pas accompli. Et on la regrette déjà en même temps qu’on la laisse mourir.

Le site personnel d'Emmanuel Ruben

Le site de La Maison Julien Gracq

Bibliographie :

Sur la route du Danube de Emmanuel Ruben (Rivages) Prix Nicolas Bouvier 2019

Le coeur de l'Europe de Emmanuel Ruben (La Contre Allée).

Terminus Schengen de Emmanuel Ruben (Le Realgar).

Danube de Claudio Magris (Gallimard).

Chanson Budapest par le Thierry Maillard trio.