Marcel Ichac, c’est le véritable inventeur du cinéma de montagne. Il tourne dans l’Annapurna par deux fois, en 1936 et en 1950 et dans les Alpes constamment.

Scène du film LES ETOILES DU MIDI (1958) de Marcel Ichac © Getty / Keystone-France

Et plutôt que de faire jouer les grandes orgues du drame et du sacrifice comme le font les Allemands des années trente, il choisit de se tenir le plus près possible de la vérité, sans superlatif. Il fait du documentaire.

Plus exactement, il fait des films d’expédition. Et pas seulement en montagne. Il a exploré le fond des grottes du Vercors et du gouffre de Padirac. Il a accompagné Paul-Emile Victor au cœur du Groenland et le commandant Cousteau dans sa Calypso. A chaque fois, sa caméra s’est faite la plus légère possible pour être fixée sur un ski, transportée par câble jusque dans des couloirs souterrains, posée sur la table d’un cantonnement d’hiver. Très discrète, elle s’est intégrée à l’intérieur d’une équipe avec le souci que tout se passe comme si elle n’était pas là.

Le film d’expédition, c’est cela. Il peut être distingué du documentaire classique parce que ne se tiennent pas d’un côté des sujets et de l’autre, des filmeurs. Les uns et les autres sont embarqués dans la même aventure sportive.

Surtout le film d’expédition selon Ichac est bien supérieur à la fiction. Il avait coutume de raconter un moment particulièrement dramatique qu’il avait partagé avec Paul-Emile Victor et son groupe pendant la traversée du Groenland. Le danger était extrême et qu’avait fait Paul-Emile Victor ? Il s’était mis à rire. Quel scénariste de fiction aurait inventé cela ?

