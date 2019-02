L'Organisation internationale du travail est la seule institution du système des lendemains de la Première Guerre à avoir survécu à la Deuxième. En 1944 elle publie une Déclaration de Philadelphie qui reprend les questions posées à sa création. Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ?

Chaîne de montage de l'usine Simca Aronde en 1955 © Getty / Keystone-France

Par deux fois, à l’issue de chacune des deux guerres mondiales, un sursaut s’est produit dans les consciences.

En 1919, en parallèle avec la Société des Nations, est créée à Genève une Organisation internationale du Travail. Sans justice sociale, affirme-t-elle, pas de paix durable.

L’OIT est la seule institution du système des lendemains de la Première Guerre à avoir survécu à la Deuxième. Exilée outre-Atlantique entre 1940 et 1945, elle publie, dès le printemps 1944, avant même la création de l’ONU, une Déclaration de Philadelphie qui reprend les questions posées à sa création. Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ? Et comment peut-il s’établir à travers le monde si telle ou telle nation ne veut pas le prendre en compte ?

A l’époque du travail taylorisé, le périmètre des régulations possibles portait surtout sur le montant des salaires, le temps de travail – notamment des femmes, les accidents du travail, les libertés syndicales.

A notre époque, les terrains qui nécessitent intervention sont beaucoup plus mouvants. Après la révolution cybernétique et numérique, la main d’œuvre devient cerveau d’œuvre : on attend que, réagissant aux multiples signaux qui lui sont envoyés, elle atteigne des objectifs chiffrés. Nous sommes au temps de la gouvernance par les nombres. Et aussi du Marché total qui engage les individus dans une compétition sans fin.

Le travailleur en réseau de l’ère numérique n’a souvent d’autre ressource que de se mettre sous la protection du plus fort en s’assurant des services du plus faible. Hommage et servage. Ce n’est pas que nous soyons retournés au Moyen Age mais les structures féodales reviennent en force.

Le droit du travail est plus que jamais nécessaire pour conjurer la puissance mortifère de l’anarcho-capitalisme.

Le travail au XXIe siècle : Droit, techniques, écoumène - Colloque international organisé par Alain Supiot les 26 et 27 février 2019 au Collège de France

