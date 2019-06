De son vivant, ce fut un homme de peu de livres. Il ne cherchait surtout pas à être actuel. Il écrivait « en avant » et il ne fut vraiment connu que bien après sa mort.

Victor Segalen © Gallica / Bibliothèque nationale de France

Son cycle polynésien, avec Les Immémoriaux, puis son cycle chinois, avec Stèles, Peintures, René Leys fut d’abord apprécié de quelques-uns parmi lesquels Claudel avec qui il entretenait un dialogue empêché. Les lecteurs en nombre ne vinrent que très tard.

Médecin et marin, explorateur, archéologue et photographe, il aurait pourtant pu dérouler devant un large public des récits exotiques. Il en avait horreur. Il disait que le commerce du dépaysement, c’était pour les proxénètes.

Il ne fallait pas non plus s’attendre avec lui au récit de sa vie, si étonnante et variée qu’elle fût. Un jour, il a écarté un de ses poèmes au motif qu’il « était trop vécu pour être écrit ». Ouvrir un livre, c’est sans doute ouvrir un monde mais un arrière-monde : les choses intimes ne s’écrivent pas directement.

Sa mort il y a précisément cent ans porte sa signature. Elle eut lieu dans sa Bretagne d’origine : il n’avait pas cherché ailleurs des univers de substitution, idéalisés, il était resté profondément breton. Au printemps 1919, on le retrouva dans un des endroits les plus énigmatiques du Finistère du monde, sur une éminence en bordure de la forêt et des chaos d’Huelgoat. A une haute personne, il fallait pour sa fin un haut lieu.

On ne saura jamais si, désespéré par ce qu’il avait dû faire pendant la Grande Guerre, sevré d’opium, tiraillé entre deux femmes, il était mort d’épuisement ou s’il avait mis en scène un suicide qui pût être compris par ses proches et dissimulé aux autres.

Les choses intimes ne se disent pas directement.

Programmation musicale : La mer de Debussy par Armin Jordan, orchestre de la Suisse Romande.