Pierre Soulages dans son studio parisien en 2007 © Getty / Sophie Bassouls

Le noir est une couleur. Comme les couleurs sont appelées à s’associer, le noir est inséparable du bleu. Le premier ouvrage de Michel Pastoureau sur le sujet était donc consacré au bleu et le second au noir. A cette occasion, Pastoureau et Soulages ont échangé une correspondance. Soulage y a fait remarquer qu’il y a chez lui beaucoup plus de bleu qu’on ne le croit généralement. Et il a répété que son noir servait de truchement de la lumière.

Le temps n’a pas permis que se déploie plus avant une conversation entre Pastoureau et Soulages. Cette émission aide à l’imaginer.

Le parcours aurait commencé dans les grottes : il y a 340 siècles, des hommes allaient peindre au plus profond, dans l’obscurité, comme pour y inscrire une conviction lumineuse.

Au Moyen Age, on y aurait vu les œuvres des hommes encore enveloppées dans l’obscurité : on les déchiffrait à la faveur des bougies et des torches mais elles attendaient la lumière du jour pour se révéler. C’est la fonction que Soulages attendait de ses vitraux de Conques : laisser s’écouler les heures dans leur infinie variation.

Le XVIIe siècle aima le noir. Le siècle des Lumières ne pouvait leur être favorable. Puis ce fut le romantisme : Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé… mon luth inconsolé porte le soleil noir de la mélancolie…

Des peintres réinventent ensuite le noir : Manet, Mondrian.

On se gardera bien cependant de les rapprocher de trop près de Soulages. Soulages n’aime pas les regroupements. Ce qu’il y a de commun entre des peintres a moins d’intérêt, dit-il, que ce qu’il y a de singulier chez chacun. Son noir lui appartient

