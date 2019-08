La fable du corps bronzé…« Je pensais à la couleur que j’avais obtenue lors de ma dernière exposition au soleil. J’avais un assez beau hâle, semblable au bronze. » (Les heureux et les damnés de Scott Fitzgerald).

Affiche publicitaire de la SNCF de 1954 par Henri Baille © Getty / swim ink 2 llc

Maurice Chevalier en 1948, fait un portrait féroce de la mode de la « bronzite » et des corps exposés sur une plage de la Côte d’Azur : « l’épidémie a atteint son point culminant » !

Si aujourd’hui en Occident il n’y a pas de vacances sans bronzage, il a fallu des siècles avant qu’une peau bronzée soit à la mode et qu’on expose son corps au soleil. Jusqu’au XXème siècle, il fallait avoir la peau blanche. La femme devait alors se protéger du soleil avec des voilettes, des ombrelles et le maillot de bain n’était pas encore de mise.

La peau blanche de l’aristocrate se distinguait de l’épiderme naturellement bronzé des paysans et des ouvriers. Ce n’est seulement qu’au tournant des années 1930 que le bronzage devient un critère de beauté, une seconde peau, renvoyant la pâleur à l’univers de la contrainte et de la soumission. La femme accepte de montrer une part croissante de son corps au soleil, à l’homme mais aussi à la société et d’affronter le hâle qui était jusqu’alors réprouvé.

Cette révolution pigmentaire s’inscrit dans un nouveau rapport au corps à travers le développement du sport et de la conquête des loisirs mais aussi par un nouveau regard médical : l’héliothérapie recommande l’exposition au soleil pour guérir des maladies, notamment la tuberculose.

De la phobie du soleil à son adoration….on assiste donc à une véritable révolution culturelle, un vrai changement de paramètre : place au naturisme, nudisme et aérisme.

