Le conte est réponse. Dans une soirée de contes, (il en y a encore dans certaines maisons, certaines longues nuits d’hiver) l'un dit : "Il y avait" ...et l'autre enchaîne : "Il était une fois » et ainsi de suite...

La Belle au bois dormant de Charles Perrault - gravure de Gustave Doré - XIXème siècle © Getty / Universal History Archive

📚 RÉVISIONS BAC - Vous êtes lycéen et vous tenez à profiter au maximum du temps libre dont vous disposez pour réviser votre bac ? Retrouvez tous les épisodes de La Marche de l'Histoire en lien avec votre programme, pour enrichir vos connaissances.

Rediffusion du 27/12/2013

Aux côtés du conte ou emboîtées dans le conte, les joutes et les parties rapides de devinettes se déroulent de la même façon : action-réaction. En société orale, on se tient dans le même espace acoustique partagé : il n'est pas besoin de truchement.

La question d'aujourd'hui est de savoir qui de l'homme ou de la femme l'emporte alors. La démonstration a été faite que les conteurs hommes étaient, avant le XXe siècle, sans doute plus nombreux mais leur fonction traditionnelle n'est plus et, aujourd'hui, chez les conteurs professionnels ou amateurs modernes, le centre de gravité s'est déplacé du côté des femmes. L'habitude est aussi de dire que les contes ont dessiné aux femmes des horizons d'illusion : avant le mariage du prince William et de Kate, il y a eu Blanche Neige et il serait temps de se débarrasser de ces stéréotypes de genre. Peut-être faudrait-il y regarder de plus près. Avec les contes, les femmes n'ont-elles pas fabriqué une clé dont elles détiennent le seul exemplaire.

Les liens

Le Centre Méditerranéen de Littérature Orale En 1994, l’ethnologue, Marc Aubaret, crée l’ACIEM (Association pour la connaissance des imaginaires environnementaux méditerranéens) qui devient en 1998 le CMLO (Centre méditerranéen de littérature orale). C’est à la fois un centre de documentation sur la littérature orale, un lieu de recherche, de formation, de programmation de spectacles et un organisme éditeur d’un certain nombre de publications.

La maison du conte La Maison du Conte est un centre de développement du conte et des arts de la parole. C’est un lieu de transmission, de recherche, de création, d’accompagnement et de diffusion du conte.

Le Centre des Arts du Récit Au carrefour d’un projet artistique et culturel spécifique fort, le Centre des Arts du Récit donne une place prépondérante à la dimension contemporaine des arts du conte et du conteur, domaine par excellence lié à une tradition séculaire.

Association "Le Nombril du Monde" Depuis la nuit des temps, bien avant que les hommes ne soient préhistoriques, les contes ont fait la renommée de Pougne-Hérisson. Depuis 1990, les histoires reviennent enfin au Nombril du Monde...

Mythos "Festival des Arts de la Parole" Mythos “Festival des Arts de la Parole” à Rennes.

Bibliographie