Au milieu du XIXème la cour de Kyoto retrouve soudain du jeu. Les transformations précapitalistes du Japon font craquer de partout l’ordre des statuts sociaux anciens. La pression extérieure des puissances occidentales oblige à sortir de l’isolationnisme qu’avaient installé les shoguns depuis le XVIIème siècle.

Akihito qui abdique aujourd’hui est l’arrière-petit-fils de l’empereur Meiji sous le règne duquel (1869-1912) le Japon connut un grand bond en avant.

C’est peu au regard de la longue durée. La tradition répète que, depuis une année qui correspond à 660 avant notre ère, le onzième jour du deuxième mois lunaire, les empereurs accompagnent le temps, garantissant l’harmonie de l’homme et du cosmos.

Dans le jeu complexe de miroirs entre l’archipel et la Chine, ils ont repris les attributs qui sont ceux de l’empereur de Chine puis ils ont contribué à singulariser le Japon, le pays où le soleil se lève.

A partir du XIIème siècle, l’empereur délègue a un shogun la mission de remettre de l’ordre dans la classe guerrière. Il perd tout pouvoir politique et militaire. Les shoguns créent à leur tour une cour et des dynasties qui s’accordent plus ou moins avec les grands fiefs, lesquels rêvent de devenir de véritables principautés autonomes.

Pendant des siècles, la petite cour impériale de Kyoto, qui ne conserve que la clé du rituel, n’émet plus aucun message politique.

Le Japon fonctionne toujours en miroir avec la Chine. Il est alors menacé de devenir comme elle un pays soumis par des traités inégaux. La rationalisation à marches forcées de l’ère Meiji va lui permettre de reprendre l’avantage et de devenir une nation à ce point moderne qu’elle va bientôt être agressive.

