Cécile Duflot est une femme politique française.

Cécile Duflot, , directrice générale d'Oxfam France, avec des journalistes lors d'une manifestation des employés du groupe Eram, propriétaire du grand magasin Tati le 22 mai 2017 devant le ministère du Travail à Paris © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Cécile Duflot est notre invitée alors qu'elle prend le poste de directrice générale d'Oxfam France.

Elle a été secrétaire des partis écologistes Les Verts et Europe Ecologie les Verts, entre 2006 et 2012. Elle a ensuite été élue députée de la sixième circonscription de Paris, et nommée ministre du logement et de l'Egalité des territoires jusqu'en 2014.