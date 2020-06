Philosophe et professeur, Jean- Luc Nancy a écrit de nombreux livres sur la beauté et la philosophie du sensible. Son dernier livre "La peau fragile du monde" est le sujet de la petite chronique de philosophie.

Portrait de l'écrivain et philosophe Jean- Luc Nancy. © Getty / Leonardo Cendamo

Si nous sommes aujourd'hui inquiets, égarés et perturbés comme nous le sommes c'est parce que nous étions habitués à ce que l’ ici - maintenant se perpétue en évacuant tout ailleurs. Notre futur était déjà là , déjà fait, tout de maîtrise et de prospérité. Et voici que tout fout le camp.

Dans son dernier livre "La peau fragile du monde" , Jean-Luc Nancy explique que nous assistons à un changement de civilisation, non le progrès ne progresse plus et oui les illusions sont définitivement perdues.

Nous ne pouvons plus croire au communisme et les utopies sont désormais enterrées. Et pourtant nous sommes encore dans ce monde et vivons comme des rescapés et des survivants.

Comment essayer de penser ce monde à l'intérieur duquel nous n'arrivons plus à trouver une place tellement nous sommes écœurés par l'augmentation des richesses et des inégalités ?