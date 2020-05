« Le sel de la vie » est un essai écrit par l’anthropologue Françoise Héritier en 2012 et publié aux éditions Odile Jacob

« II y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d'exister, au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements, et c'est de cela que j'ai voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la vie. »