Simone de Beauvoir a publié il y a maintenant cinquante ans, un livre très peu connu et pourtant magistral intitulé "La Vieillesse".

Quand je dis que je travaille à un essai sur la vieillesse, le plus souvent on s’exclame : "Quelle idée! Mais vous n’êtes pas vieille! Quel sujet triste…" Voilà justement pourquoi j’écris ce livre : pour briser la conspiration du silence. À l’égard des personnes âgées, la société est non seulement coupable, mais criminelle.