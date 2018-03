Qu'est-ce que nos dents disent de nous? Nous pouvons aussi bien avoir une dent contre quelqu'un et rire à pleines dents. Quand nous montrons nos dents c'est à la fois pour faire peur et pour rire. Et ce qui vaut pour les dents, vaut pour tout le reste: tout dépend de l'intention que nous mettons dans nos expressions !

Montrer ses dents, c'est soit rire soit pour faire peur © Getty / Little Brown Rabbit Photography

« Montrer les dents » c'est un comportement qui imite directement un comportement animal courant. Les dents que l’on montre ainsi annoncent la possibilité de la morsure et témoignent de notre agressivité. Nos dents seraient donc le signe d’une agressivité naturelle enracinée chez nous et décrites précisément par le philosophe anglais Hobbes qui reprend la célèbre formule :

L’homme est un loup pour l’homme.

La métaphore n’est possible que parce que nous avons des dents que nous montrons parfois pour nous défendre ou pour attaquer les autres.

Mais nos dents nous servent aussi à rire. Ne dit-on pas aussi d’un rire franc et généreux que c’est un rire à pleines dents ? Et puis la blancheur et la régularité des dents sont les signes d’une bonne santé et deviennent même un atout de séduction.

La symbolique attachée à nos dents ne va donc pas que dans un sens

Ce que nous faisons et ce que nous disons avec nos dents dépend ainsi de notre intention. Parce que c’est cela qui fait l’humanité au fond, la possibilité d’une communication intentionnelle.

N'est-ce pas alors aussi pour ça que les poules n'auront jamais de dents ?