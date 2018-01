Comment ne pas croire au hasard quand on finit par tomber sur ce que l'on cherchait depuis des jours ou quand l'on croise un ami d'enfance dans la rue ? Mais croire au hasard est-ce bien raisonnable ? N'est-ce pas plutôt le signe de notre ignorance ?

Si le hasard existe, quelle place donner à notre libre arbitre ? © Getty

Pour les scientifiques par exemple le hasard n’existe pas vraiment. Parce que tout ce qui arrive a une cause. Alors dire que cela arrive par hasard, ce n’est pas identifier une cause, mais c’est dire au contraire que l’on ne sait pas quelle est la cause de ce qui arrive. Croire que cela arrive par hasard, c’est en fait le signe de notre ignorance.

Et comme notre esprit n’est pas capable de déplier toutes les chaînes causales de tout ce qui arrive, quand on croise un ami d’enfance dans la rue, quand on tombe finalement sur ce que l’on avait arrêté de chercher depuis longtemps, alors on dit que cela arrive par hasard.

Le hasard exprime donc plutôt l’impuissance de notre esprit qu’une propriété réelle des choses qui arrivent. Mais si rien n'arrive par hasard et si tout a une cause, y-at-il encore de la place pour notre liberté ?