La playlist de nuit
La playlist de nuit du samedi 23 mars 2019
57 minutes
- VANESSA PARADIS
2018
- TOM MISCH
2018
- REX ORANGE COUNTY
2019
- COSMO PYKE
2017
- JOY CROOKES
2018
- BENNY SINGS
2019
- MOONCHILD
Label : TRU THOUGHTS2017
- LOYLE CARNER
2019
- LITTLE SIMZ
FLOWERS (FEAT. MICHAEL KIWANAUKA)
2019
- KEVIN MORBY
2019
- ALDOUS HARDING, MIKE HADREAS, JOHN PARISH, ENRICO GABRIELLI
Label : 4AD2017
- SWEET BABOO
2013
- BIG THIEF
2019
- RY X
2018
- MANSIONAIR
2019
(ré)écouter La playlist de nuit Voir plus