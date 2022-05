Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Valentine Chédebois qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre avec une sélection Rock et un extrait du nouvel album de Jack White Fear of the dawn ici en playlist avec « Hi-de-Ho » , un titre sur lequel l’artiste de Detroit invite le leader de A tribe Called Quest, Q-Tip. Puis deux groupes Français avec « Pacific trash patch » un titre extrait du nouvel album des Rouennais de MNNQNS et « Shopping on the left bank » le nouveau single de Unschooling, dont certains des membres sont passés par MNNQNS.

Puis d’autres nouveautés avec Mattiel, le duo d’Atlanta dirigé par Mattiel Brown et produit par Jonah Swilley. Mattiel présentait son nouvel album Georgia Gothic plus tôt dans l’année, on en retrouve un extrait ici avec « Blood in the yolk ». Puis Angel Olsen, l’artiste révèle un nouveau single « All the good times », son nouvel album Big Time est prévu pour le 3 juin prochain, chez Jagjaguwar.

On termine par le retour du collectif britannique SAULT, créé par Inflo, producteur entre autres de Little Simz, Michael Kiwanuka, Cleo Sol et Jungle. SAULT revient cette année avec un nouvel album intitulé Air, ici en playlist avec « Time is precious ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 1.05.2022 de Valentine Chédebois :