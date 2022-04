Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Valentine Chédebois qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre cette playlist par « Vence Vitoria », un titre extrait de l’anthologie à paraître du groupe des îles Sao Tomé et Principe : Africa Negra. On poursuit avec la publication d’un titre inédit « Tinahghin Ane Yallah » du groupe touareg Tinariwen, qui réédite son premier album paru en 2001 The radio tisdas sessions.

Tour d’horizon des nouveautés rock avec les anglais de Fontaines D.C. et le titre « I love you », troisième single de leur album Skinty Fia, qui paraîtra le 22 avril chez Partisan Records, en partenariat avec France Inter. Et pour découvrir leur album en live, rendez-vous le 12 avril prochain au Bataclan, et en direct sur France Inter. Un autre groupe à présent avec The Smile, qui sortait le 17 mars dernier son troisième single « Skrting on the surface ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On termine la britannique Porridge Radio et son nouveau single « Back to the radio ». La sortie de son prochain album intitulé Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky est prévu pour le 20 mai chez Secretly Canadian. Et enfin, le retour des américains de Future Island avec le single « King of Sweden ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 3.04.2022 de Valentine Chédebois :