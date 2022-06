Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

Une playlist qui regroupe les nouveautés rap, pop et rock du mois avec des extraits des nouveaux albums de : The Smile, Kendrick Lamar ou encore Leyla MacCalla.

On retrouve également les Français Bertrand Betsch et Eloi, les Anglais de Porridge Radio et le R'n'B de Mahalia. Et enfin une découverte mystère : Skence.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 5.06.2022 de Thierry Dupin :