Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Et à (ré)écouter en plein jour … Cette semaine c’est Jean-Baptiste Audibert qui nous présentes ses découvertes du mois.

On commence avec les voix envoûtantes de Natalie Bergman puis Cat Power avec « These Days » extrait de l’album « Covers ». Ce début d’année marque également le retour du duo de Beach House avec le titre « Esp », issus de leurs nouvel album, « Once, twice Melody ».

Cap sur la pop désormais, avec Helado Negro et le titre « Aguas Frías »n issus de l’album « Far In ». On retrouve aussi Indigo de Souza avec « 17 » et Mitski, qui vient de sortir son nouvel album « Love me more ».

Des nouvelles du rock britannique à présent avec Nilüfer Yanya qui livre un nouveau single « midnight sun ». C’est aussi le retour de Cate Le Bon, ici avec le titre « Wheel ».

On termine avec les américains Jean Dawson, accompagné de Mac DeMarco sur « MENTHOL* », et Porches avec le single « Adore You ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 6.02.2022 de Jean-Baptiste Audibert :