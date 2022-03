Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Jean Baptiste Audibert qui nous présente ses découvertes du mois.

Sélection des nouveautés de rock synthétique, avec Mitski sur le titre « The only heartbreaker » et Alex Cameron avec « Best Life » second single de son nouvel album Oxy Music à paraître le 11 mars prochain, chez Secretly Canadian. Puis c’est le retour de Caroline Polachek avec l’élégant titre « Billions », produit par Danny L Harle, fondateur du label PC music.

Côté groupe, on retrouve les New Yorkais de Big Theif et le titre « Flower of blood », puis « Life on earth », de Hurray for the Riff Raff, formation de la Nouvelle Orléans emmenée par Alynda Segarra. Et enfin le collectif Black Country, New Road avec « Haldern » un titre extrait de leur très remarqué second album Ants from up here.

Focus sur les dernière sortie du label de Los Angeles Stones Throw, avec « Haters » extrait de PSA, le premier album de Payton, auteure compositrice de Houston. Puis Los Retros, alias Mauri Tapia, un artiste entre pop et soul qui puise ses inspirations dans les groupes pop et soft rock américains et latino-américains des années 70/80.

On termine sur le deuxième single de Father John Misty « Q4 », extrait de « Chloë and the next 20th century », son cinquième album à paraître le 8 avril prochain chez Bella Union.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 6.03.2022 de Jean Baptiste Audibert :