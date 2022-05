Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre cette playlist par une sélection des nouveautés rock et un nouvel extrait Skinty Fia, le dernier album des Irlandais de Fontaines D.C. : « Big Shot ». Puis le rock très référencé 90’s de Mustii sur le titre « Give me a hand », et un nouveau single du producteur français Olivier Mellano en duo avec la chanteuse Mona Soyoc sur le titre « Hearts ». Enfin, un nouvel extrait de l’album de Jack White Fear of the dawn avec le titre « That was the, this is now », un album sorti sur le label de l’artiste Third Man Records.

D’autres nouveautés avec la française ELOI, productrice, compositrice et interprète et le titre « Flammes », issu de la réédition de son EP Acedia. Puis Kae Tempest avec le titre « Grace » extrait de son nouvel album The line is a curve et Fatoumata Diawara avec le titre « Save It » extrait de son dernier EP Maliba sorti chez Wagram music. Enfin, un extrait de l’album de November Ultra , Bedroom Walls, avec « Open arms ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 8.05.2022 de Thierry Dupin :