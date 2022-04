Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre cette playlist par des nouvelles de la jeune scène francophone avec Charlie Faron sur le titre « Emmène-moi » puis Mélodie Lauret et le titre « Le moment précis », son premier album est en préparation pour le printemps.

On poursuit avec des nouveautés du Royaume-Uni et le retour de Rex Orange County qui sortait le 11 mars dernier son nouvel album studio Who Cares ?. Puis le nouveau single du groupe de Jazz fusion Kokoro, « We give thanks ». Et un extrait de The hope six demolition project de PJ Harvey avec le titre « The orange monkey », un projet qui réunit une partie des démos de l’artiste.

Enfin, une sélection américaine avec Father John Misty avec « Goodbye Mr. Blue » extrait de son nouvel album Chloë and the next 20th Century, paru le 8 avril dernier. Puis le collectif New-Yorkais Michelle et le titre « 50-50 » extrait de l’album AFTER DINNER WE TALK DREAMS.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 10.04.2022 de Thierry Dupin :