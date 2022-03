Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

On commence avec une sélection francophone et « Fils de joie », titre extrait du très attendu album de Stromae « Multitudes » paru le 3 mars dernier chez Polydor. Puis c’est un titre des Feu ! Chatterton « Cantique » , extrait de leur dernier album Palais d’argile.

On poursuit avec un tour d’horizon des nouveautés venue du Royaume-Unis avec Bakar et le titre « Youthenasia », extrait de Nobody’s Home, deuxième album studio du britannique. C’est un deuxième single intitulé « 2 AM » qu’a révélé le groupe mené par Yannis Philippakis, Foals. Leur prochain album Life is yours sortira le 17 juin prochain chez Warner music. Pour clôturer cette section britannique, Nilüfer Yanya, auteure compositrice interprète de la scène ouest londonienne. Elle sortait le 4 mars dernier son troisième album intitulé Painless, oscillant entre pop, rock et soul, ici en playlist avec le titre « L/R ».

Pour terminer, le titre instrumental « Geneva » du producteur français Superpoze. Après avoir collaboré avec Lomepal, Alex Beaupain, Nekfeu, entre autres, Superpoze sortira Nova Cardinale, le 25 mars prochain chez Grand Musique Managment.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 13.03.2021 de Thierry Dupin :