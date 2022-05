Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Djubaka qui nous présente ses découvertes du mois

On démarre avec une sélection de nouveautés Rock avec Washington dead cats avec le titre « Monkey brain », puis Policia avec « Rotting » et enfin le groupe Ditz avec « Dead Würst » extrait de leur premier album.

On continue avec des nouveautés reggae et The 18th Parallel qui invite Yasus Afari sur « Healing chant » puis Nadia Mcanuff et « Ithiopia ». Enfin, le premier album du collectif Congotronics International, un album composé d’enregistrements live et studio.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 15.05.2022 de Djubaka :