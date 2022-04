Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Djubaka qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre par une sélection punk rock avec le groupe d’Orléans, les Burning Heads, qui dévoilent cette année un nouvel album Torches of freedom, ici en playlist avec le titre « Wrong direction ». Puis le groupe irlandais French Alps Tiger avec leur nouveau single « Lost boys ». Et enfin le duo formé par Georgia South et Amy Love, Nova Twins, reviens avec un nouvel album Supernova qui paraîtra le 17 juin prochain et un troisième single « Cleopatra ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On poursuit avec une sélection reggae et Naya Rockers qui invite Cliton Fearon sur le titre "Guiding star". Puis un titre de reggae en français "Dernière danse" de Bazbaz & Manudigital. Et enfin l’écossaise Soom-T dévoilait le 8 avril dernier son nouvel album Good, ici en playlist avec « Bring them down ».

Pour terminer, le retour du légendaire groupe hip-hop de la côte ouest, Cyrpess Hill, qui révélait le 18 mars dernier son nouvel album Back in Black, la première production de Cypress Hill depuis 2018.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 17.04.2022 de Djubaka :