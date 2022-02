Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Et à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Djubaka qui nous présente ses découvertes du mois.

On commence avec une sélection des nouveautés rap et le retour de Dr. Dre avec « Eta », titre sur lequel il invite Anderson Park, Busta Rhymes et Snoop Dog, suivis d’un inédit du regretté, XXXTentacion « Vice City ». Et enfin l’anglais Dubbledge, sur le titre « Itchy Itchy ».

Côté Rock, on retrouve Jack White, avec « Taking me back ». Jack White qui sortira deux albums cette année les 8 avril et 22 juillet prochains. On poursuit avec les français de Howlin’ Jaws sur « Long gone the time » extrait de leurs 1er album Strange Effect, suivis des anglais de Yard Act, et le titre « The incident ». On termine avec les australiens de Amy and the Sniffers avec « Hertz ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 20.02.2022 de Djubaka :