Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Djubaka qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre avec une sélection française er Képa, artiste basque qui dévoilait en fin d’année dernière son deuxième album Divine Morphine. Le trio Pelouse, emmené par Xavier Machault, dévoilais en fin 2021 son premier album Bowling, ici en playlist avec le titre « La montagne ».

Côté hip-hop, on retrouve Dr. Dre qui invite Eminem sur le titre « Gospel », cinquième des six single révélés par l’artiste. On poursuit avec le titre « Awkward » de l’anglais Dubbledge. Angleterre toujours, le producteur Biggabush reviens avec un nouvel album, le premier depuis 2014, dans lequel il revisite ses albums de Tip hop et de dub.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 20.03.2022 de Djubaka :