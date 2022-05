Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Jean-Baptiste Audibert qui nous présente ses découvertes du mois.

On commence par le groupe anglais signé sur le label Speedy Wunderground, HoneyGlaze, qui sortait le 29 avril dernier son premier album éponyme, ici avec le titre « Creative Jealousy ».

Pop toujours mais américaine cette fois-ci, avec Soccer Mommy, aka Sophie Allison, 22 ans, originaire de Nashville. On la retrouve dans cette playlist avec le titre « Shotgun » premier des 3 singles révélés pour le moment, en attendant son nouvel album Sometimes, Forever prévu le 24 juin prochain.

On poursuit avec le nouvel album de la Suédoise Likke Li, révélée au grand public en 2015 par le titre « I follow rivers » et après plusieurs collaborations avec le producteur Mark Ronson, elle livre cette année son cinquième album solo, intitulé EYEYE.

On termine par un extrait du nouvel album de la Française Mélodie Prochet, alias Melody’s Echo Chamber et le titre « The Hypnotist ». Et la pop planante de l’Américaine Emily jane WHITE avec le titre Crepuscule, sur le label Bordelais Talitres.

Enfin, d’autres titres extraient des sorties indies/pop de l’année avec MICHELLE, Beach House et Cate Le Bon.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 22.05.2022 de Jean-Baptiste Audibert